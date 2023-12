S-Bahn-Verängerung von Homburg bis Zweibrücken Bald erste Arbeiten für Bahn-Reaktivierung

Der Zweibrücker Stadtrat billigte die Mehrkosten einstimmig. Zuvor hatte Grünen-Fraktionschef Norbert Pohlmann wohl vielen aus der Seele gesprochen: „Wir haben lange gekämpft, jetzt endlich ist die Reaktivierung in greifbarer Nähe. Da darf sich Zweibrücken nicht abhängen lassen.“ Walter Rimbrecht (SPD) erinnerte an die „immer neuen Forderungen aus dem Saarland“, die das Projekt verteuerten: „Aber wir profitieren am meisten davon, deshalb stimmen wir natürlich zu.“ Rimbrecht fügte an – wobei unklar blieb, wie ernst er das meinte: „Wir können uns ja dadurch am Saarland rächen, dass wir die Strecke zum Outlet hoch verlängern.“