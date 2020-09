Stadtwerke Zweibrücken haben Coronaschutz-Hygieneplan in Arbeit : Badeparadies soll „schnellstmöglich“ öffnen – aber sicher

So leer wie auf diesem Archivbild ist es (abgesehen von den jährlichen Routine-Arbeiten) im seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Zweibrücker Badeparadies. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Nachdem das Freibad am 26. August aufgrund technischer Probleme geschlossen wurde (vier Tage vor dem eigentlich geplanten Saisonende), hat derzeit in Zweibrücken gar kein Schwimmbad geöffnet. Deshalb fragte CDU-Stadträtin Verena Wilhelm bei der Stadtverwaltung an: „Wann wird das Hallenbad wieder geöffnet?

“ Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) antwortete vor einer Woche in der Ratssitzung: „Aktuell wird noch am Hygieneplan gearbeitet. Ziel ist, schnellstmöglich zu öffnen.“

Die Stadtwerke (Betreiber des Badeparadieses) erklärten diesen Mittwoch auf Merkur-Nachfrage, das Hygienekonzept werde derzeit geprüft. Erst danach könne man absehen, wann das Bad öffnet. Gerüchte über ein Eröffnungsdatum im Oktober hätten deshalb keine Grundlage.