Badeparadies Zweibrücken geöffnet : Kopfsprung in die Hallenbad-Saion

Zweibrücken Ab diesem Dienstag kann man in Zweibrücken wieder unter Dach und Fach seine Bahnen ziehen.

Das ist doch manchmal wie verhext. Erst ist der Sommer überwiegend verregnet und fühlt sich in Sachen Temperatur eher nach Herbst an, so dass man auf alles Lust hat, nur nicht auf Freibad. Und dann kommt endlich die Sonne raus und eine Erfrischung im kühlen Nass wäre so richtig toll – da macht das Freibad an der Schließ zu und das 200 Meter Luftlinie entfernte Hallenbad auf. Wenn sich aber eines nicht im Voraus planen lässt, dann wohl das Wetter, und so öffnete am Montag das Zweibrücker Badeparadies bei 26 Grad Außentemperatur planmäßig seine Türen für Besucher.