Neues Ausbildungsjahr Handwerk sucht händeringend Azubis

André Spanier, Juniorchef bei Herbert Spanier & Söhne Bedachungen, sieht dagegen für seine Branche weniger das Problem des Bewerbermangels als das des Fachkräftemangels: „Die Leute wandern oft ab in die Industrie.“. Er hat dieses Jahr einen dritten Auszubildenden eingestellt und damit wieder in jedem Lehrjahr einen. „Die Leute rufen bei uns an. Und wenn sie gut sind, biete ich ihnen einen Ausbildungsvertrag an“, erklärt Spanier. Das habe bisher eigentlich immer so geklappt.