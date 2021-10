Axel Prahl in der Festhalle : Großer Durst, große Liebe, große Familie

Zweibrücken Axel Prahl zeigt sich beim Auftritt in der Festhalle als passabler Sänger und charmanter Unterhalter.

Tatort-Kommissar Axel Prahl ist neben der Schauspielerei auch ein guter Sänger und Songschreiber. Das bekamen am Freitagabend die 300 Zuhörer in der Festhalle unter Beweis gestellt. Warum er aber mit seiner Fernseh-Popularität so gar nichts zu tun haben will, blieb unklar.