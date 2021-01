Corona in der Südwestpfalz : Awo-Seniorenheim Montag geschlossen

Das Awo Seniorenheim Am Rosengarten". Foto: Awo Foto: Awo

Südwestpfalz Nach einem positiven Corona-Test wird auf die restlichen Ergebnisse in der Einrichtung gewartet.

Wegen eines positiven Testergebnisses bei einer Bewohnerin im Awo Seniorenhaus am Rosengarten in Zweibrücken bleibt die Einrichtung für Besucher an diesem Montag geschlossen. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Bis dahin sollen die weiteren Testergebnisse vorliegen.

Auch in weiteren Senioreneinrichtungen wurden am Wochenende neue positive Corona-Tests registriert. Im Pflegezentrum Steinstraße in Pirmasens wurden drei Bewohner positiv auf SARS-CoV-2 getestet, im Haus Edelberg in Rodalben je eine Bewohnerin und ein Bewohner und im Haus Moosalb in Waldfischbach eine Bewohnerin.

Es ist zudem ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zu beklagen: Ein Bewohner des Seniorenparks Hinterweidenthal im Alter zwischen 80 und 90 Jahren ist in dieser Woche laut Kreisverwaltung an den Folgen der Corona-Erkrankung verstorben. Er wurde bereits seit längerer Zeit im Krankenhaus behandelt. In der Einrichtung in Hinterweidenthal sind daher keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Die aktuellen Inzidenzwerte für die Region: Der Landkreis Südwestpfalz ist mit 62,2 Corona-Fällen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in der Risikostufe rot, ebenso wie die Städte Zweibrücken (58,5) und Pirmasens (126,8).

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 246 bestätigte positive Fälle aktiv. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 98 (+9), Zweibrücken 26 (+3) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 8, Hauenstein 8, Pirmasens-Land 11, Rodalben 63 (+4), Thaleischweiler-Wallhalben 8 (+2), Waldfischbach-Burgalben 12 (+1) und Zweibrücken-Land 12. Insgesamt wurden bis heute 2649 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 91 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Corona-Infizierte oder krankheitsverdächtige Personen, sowie deren Haushaltsangehörige und Kontaktpersonen müssen sich weiterhin selbständig in häusliche Quarantäne begeben. Nach Abschluss der Quarantäne wird eine Bescheinigung über die Dauer der Quarantäne ausgestellt.

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline (0 63 31) 809 750 (Montag bis Freitag neun bis 15 sowie Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr) oder der landesweiten (0800) 99 00 400 zu melden.

Einreisende aus Risikogebieten sind verpflichtet, sich höchstens 48 Stunden vor Einreise oder unmittelbar nach der Einreise testen zu lassen. Das Testergebnis in elektronischer Form oder in Papierform muss in deutscher, englischer oder französischer Sprache abgefasst sein und dem Gesundheitsamt auf Verlangen vorgelegt werden. Eine Verkürzung der Quarantäne ist möglich.