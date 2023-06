Geldautomat gesprengt Polizeiwache blockiert – so dreist gingen die Bargeld-Banditen in Bubenhausen vor

Fast genau zwei Monate vor der Sprengung in Bubenhausen, am 24. März, hatte es einen landesweiten Kontrolltag zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen gegeben. Insgesamt wurden laut Innenministerium im Rahmen dieser Kontrollmaßnahmen 459 Fahrzeuge und 658 Personen kontrolliert. Dabei wurden zehn Straftaten, darunter sechs Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und vier Ordnungswidrigkeiten, etwa das Fahren unter Drogeneinfluss, festgestellt. Automatensprenger hatte man dabei jedoch nicht aufgetan. Trotz der kämpferischen Worte von Innenminister Michael Ebling: „Wir bekämpfen das Phänomen der Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz mit starken polizeilichen Kräften. Große Kontrollaktionen wie diese senden eine klare Botschaft an potenzielle Täter: Wenn du hier in Rheinland-Pfalz unterwegs bist und Böses im Schilde führst, hast du ein hohes Risiko, erwischt zu werden.“ Bei den Automatensprengern in Bubenhausen – und kurz zuvor bei denen in Hornbach, die weiterhin auf freiem Fuß sind – scheint diese Botschaft leider nicht angekommen zu sein.