Türke will Bulgare sein in Zweibrücken : Autofahrer mit falschen Papieren unterwegs

Zweibrücken Ein Türke, der ein Bulgare sein wollte und gefälschte Dokumente bei sich trug, ist der Polizei in Zweibrücken am Mittwoch ins Netz gegangen. Beamte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Koblenz, die in der Rosenstadt im Einsatz waren, stoppten den 40-Jährigen, der mit einem Auto unterwegs war.

Der Mann wies sich mit einer bulgarischen Identitätskarte, einem bulgarischen Führerschein und einer deutschen Zulassungsbescheinigung aus.