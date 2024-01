Bauernproteste Protest behindert den Zweibrücker Alltag nur wenig

Auch in der Fußgängerzone sind ein paar Leute unterwegs. Die Buchhandlung Thalia ist eher schwach besucht, meint eine Angestellte. Allerdings wisse sie nicht, ob das wirklich an den Bauernprotesten liege. So geht das auch Sandra Cleemann vom gleichnamigen Spielwarengeschäft. „Die Schule hat wieder angefangen, insofern ist es etwas ruhiger“, sagt sie. Die Leute, die in die Stadt fahren wollten, hätten das wohl auch geschafft trotz der Blockaden.