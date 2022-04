Ausstellung in der Bipontina : Wie die Königin der Blumen zwischen Buchdeckeln blüht

Zwei Rosenbücher aus der Ausstellung. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken In der Bibliotheca Bipontina wird am Donnerstag eine Ausstellung über die „Rosenbibliothek“ eröffnet.

Das Landesbibliothekszentrum Bibliotheca Bipontina gehört ebenso zu Zweibrücken, wie die Rose. Kein Wunder also, dass die ehemalige „Herzogsbibliothek“ im Laufe der Jahrzehnte eine höchst vielfältige Sammlung ganz unterschiedlicher Bücher zum Thema Rose zusammen gestellt hat. In einer regelrechten „Zweibrücker Rosenbiliothek“ als Sondersammlung vereinen sich Werke vom 15. Jahrhundert bis in die Neuzeit des 21. Jahrhunderts.

Dazu gehören Rosenbücher aus fürstlichem Sammelbestand ebenso, wie aus der Sammlung von Pädagogen oder rosenbegeisterter Bibliophiler, die privat besonders schöne, seltene oder historisch wertvolle Büchern gesammelt haben, sowie – seit 1992 – Schenkungen des Vereins Deutscher Rosenfreunde und des Vereins der Rosenfreunde Zweibrücken. Über mehrere Jahrzehnte hinweg hat die pensionierte Standort-Leiterin Sigrid Hubert-Reichling die Sammlung an Rosenbüchern über den Altbestand hinaus ergänzen können, so dass die „Zweibrücker Rosenbibliothek“ gezielt gewachsen ist.

Die Ausstellung „Das Rosenband" 28. April bis 17. Juni, Landesbibliothekszentrum / Bibliotheca Bipontina, Bleicherstraße 3, 66482 Zweibrücken, Telefon (0 63 32) 16 40 3, e-Mail: bipontina@lbz-rlp.de, www.lbz.rlp.de. Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 9 – 12.30 Uhr und 13.30 - 16 Uhr, Donnerstag Termine nach Vereinbarung, Freitag 9 - 12.30 Uhr und 13.30 - 15 Uhr

Immer wieder gab es Ausstellungen rund um das Thema „Rose“. Jetzt hat die Oberbibliotheksrätin genau diese Vielfalt an Herkunft und Thematik als „roten Faden“ für eine weitere Rosenausstellung unter dem Motto „Das Rosenband – Rosenbibliothek des LBZ/Bibliotheca Bipontina“ gewählt. Diese wird eröffnet am Donnerstag, 28. April, um 19 Uhr. LBZ-Leiterin

Annette Gerlach erläutert: „Wir haben in den letzten Jahren gelernt, nicht nur ganz besonders wertvolle Einzelstücke zu betrachten, sondern uns ganze Sammlungen in ihrem Kontext anzuschauen“. Insofern hält sie den wissenschaftlichen Aspekt der Ausstellung für extrem spannend. Lädt er doch dazu ein, die unterschiedlichen Quellen ebenso zu betrachten, wie die jeweilige Thematik. Hierzu sind in der Ausstellung Handschriften und Buchobjekte, Fachbücher etwa über die Geschichte des Gartenbaus, Rosenkataloge oder regelmäßig erscheinende Druckwerke wie Heftreihen, Journale oder ähnliche Printmedien (so genannte Periodika) ebenso zu betrachten, wie Ratgeberliteratur zu Rosenpflege und Rosenschnitt.

Natürlich findet sich in der Ausstellung zudem die Thematisierung der Rose als dekoratives Element der Buchillustration und Einbandgestaltung oder in der literarischen Bearbeitung. Die Schönheit der Königin der Blumen spiegelt sich ergänzend in ausgewählten Blütenbildern aus dem Zweibrücker Rosengarten, aufgenommen von Annette Gerlach und Anita Bischoff.

Sigrid Hubert-Reichling wird bei der Eröffnung in die Ausstellung einführen und dabei die Bedeutung der Rosenwerke für die Bibliotheca Bipontina erläutern, sollen doch die Exponate Anregungen bieten, um selbst weiter zu lesen oder gar zu forschen. Rezitierte Rosengedichte geben wohlklingende Beispiele für die Verwendungsvielfalt der Rose in der Literatur. Eine bedeutende Rolle spielt die Rose in der Kunst, zum einen durch ihre mannigfache Symbolik und andererseits in der Bildenden Kunst, wie die ausgewählten Beispiele zeigen, die sich bewusst voneinander abheben. Natürlich ist die Rose auch in Kräuterbüchern zu finden, wie Exponate aus dem historischen Bestand derBipontina des 16. und 18. Jahrhunderts beweisen.

Ein ganz besonderes Exponat in der Ausstellung ist eine mittelalterliche Handschrift mit einem theologischen Text, der die Rose allegorisch deutet. Vorgestellt wird die Allegorie der fünf roten Rosen als Bild für Göttliches von Oliver Sandmeyer, wissenschaftlichem Mitarbeiter der Universität des Saarlands in Saarbrücken. Die Vielfalt der Ausstellung dürfte Rosen- und Gartenfreunde ebenso begeistern wie historisch interessierte Besucher oder Literaten.