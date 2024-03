Auf den Spuren einer einflussreichen Familie Eine „Sternstunde“ für das Museum

Glück spickte ihre Vortrag auch mit wenig bekannten Episoden aus dem Leben der Syfferts. So erfuhren die Gäste, dass die angesehene Familie in den letzten Jahre des 18 Jahrhundert total verarmte, weil Herzog Karl II August keine Gehälter mehr zahlte und später, wieder in Amt und Würden, ein stattliches Wohnhaus an der Ecke Dinglerstraße/Bismarkstraße errichtete. Auch dass der königstreue Friedrich Syffert zeitweise im Haus des ehemaligen Homburger Landcommissärs Philipp Jakob Siebenpfeiffer residierte und seinen Stammtisch ausgerechnet in dem Lokal hatte, in dem 1832 die Geburtsstunde das Press- und Vaterlandvereins schlug, war dabei zu erfahren. So blieb die von Steffen Buchmann am Flügel musikalisch umrahmte Veranstaltung recht kurzweilig und informativ.