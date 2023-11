Davon konnten sich übrigens erst im Februar 16 Zweibrücker Schülerinnen und Schüler der Mannlich-Realschule selbst überzeugen. Gemeinsam besuchten sie ihre Partnerschule in Vumbi, die dank der Schulpartnerschaft, die 1987 gegründet wurde, überhaupt erst entstanden ist. „Unsere Schulpartnerschaft ist mit der Unterstützung des Partnerbüros in Rheinland-Pfalz und der Stadt Zweibrücken eine Erfolgsgeschichte für gelebte Demokratie“, sagt der stellvertretende Schulleiter Marc Sadowski. „Dank dieses Projekts wurde aus einem kleinen Häuschen in Ruanda eine Schule mit 1800 Schülern, die im Schichtbetrieb unterrichtet und deren Schüler und Familien eine Krankenversicherung durch den Schulbesuch bekommen“, berichtet Sadowski. Mittlerweile gebe es mehrere Unterrichtsräume, Sanitäranlagen, Schulküche, Mensa und eine Bibliothek. Zur Finanzierung veranstaltet die Mannlich-Realschule plus jedes Jahr einen Spendenlauf für Ruanda, an dem sich etwa 200 Schülerinnen und Schüler beteiligen.