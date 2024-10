Oktober-Ausstellung in der Galerie im Mannlichhaus Augenblicke der Ruhe und der Freude

Der Künstler Frank Scheidhauer aus Homburg präsentiert im Mannlichhaus unter anderem seine neueste Serie aus übermalten Fotos und Werken, in denen er sich mit seinen Händen beschäftigt. Der Künstler lässt sich nicht festlegen, er ist stets auf der Suche nach neuen Motiven und Techniken und er probiert vieles aus. Jedes seiner Werke spiegelt den ungezwungenen Forschergeist des Künstlers wider. Humorvoll nähert er sich dem Thema Demokratie mit einer kleinen Skulptur aus Zinn. „Die wiegt 2152 Gramm“, so Scheidhauer, „eigentlich zu wenig für die Demokratie – eigentlich sollte sie Tonnen schwer sein“. Dinge wie Respekt, Liebe oder Demokratie könne man einfach nicht messen, fährt er fort, die hätten eine Wertigkeit, die sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt. Auf einem seiner Bilder aus der „Hände“-Serie sieht man zwei Finger, die das Wort „Liebe“ zusammendrücken. Vergeblich, denn aus dem Wort strömen Herzen in den Raum. Scheidhauers Bilder scheuen sich nicht, symbolisch zu sein, sie sind witzig und manchmal frech – auf jeden Fall erfrischend für den Betrachter. Zu sehen sind die Werke noch bis 26. Oktober immer samstags von 15 und 18 Uhr im Mannlichhaus, Herzogstraße 8, 66482 Zweibrücken.