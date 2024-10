Frank Scheidhauer und Werner Richner zeigen ihre Werke Mannlichhaus: Interpretation des Augenblicks

Frank Scheidhauer aus Homburg gehört der Künstlergruppe „Spektrum Art“ an. Seit den 1980er Jahren ist er in verschiedenen künstlerischen Bereichen tätig – auch bei zahlreichen Ausstellungen, national und international mit Skulpturen sowie Malerei. Im Mannlichhaus zeigt Frank Scheidhauer aktuelle Arbeiten – überwiegend übermalte eigene Fotografien die in aufwendigen Prozessen entstanden sind.