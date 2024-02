Hanno Huwer und Raymond David zeigen ihre Werke Feste Materie und leichte Farben

„Das Verfahren ist extrem aufwendig“, erklärte der Laudator, „der Druckprozess dauert mehrere Stunden für eine Plastiktüte, ein Bild kann mehrere Wochen benötigen, bis es fertig ist.“ In ihrer Farbigkeit erinnern die Werke von Huwer an Litfaßsäulen oder an Plakatwände, an denen alte und neue Plakate übereinander kleben. „Das Plakat oder die Tüte will aufmerksam machen, sie dienen der Gewinnmaximierung, sie sind reproduzierbar“, fuhr Zimmer fort, „die Tüte selbst ist mobil. Sie hat ein ästhetisches Design.“