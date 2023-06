Ausstellung im Zweibrücker Mannlich-Haus Bunte Kunstvielfalt auf kleinem Raum

Wie immer bei den Ausstellungseröffnungen im Mannlich-Haus kamen Künstler und Besucher ins Gespräch. Dass es so auch gewollt ist, beschreibt Franz Walter, Initiator der Galerie: „Interessenten und Künstler sollen miteinander reden können. Wir sind ja keine Verkaufsgalerie, die Verkäufe werden von den Künstlern in ihrem eigenen Atelier getätigt. Hier steht der Austausch mit den Besuchern im Vordergrund. In unserem alten Domizil in Mörsbach war ein Besucher einmal drei Stunden im Gespräch mit Herman Weis.“ Und schmunzelnd ergänzt er: „Wir haben unseren Job gut gemacht, wenn wir die Leute am Ende der Veranstaltung rausschmeißen müssen.“