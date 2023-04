Regionale Künstler im Mannlichhaus Neue Räume für die heimischen Künstler

Im Jahr 2017 fand die letzte Ausstellung in der Galerie im Mannlichhaus statt. Danach fielen die Räume sechs Jahre in einen Dornröschenschlaf, um im Februar dieses Jahres schließlich aufgeweckt zu werden. Dr. Franz Walter, ehemals Radiologe im evangelischen Krankenhaus und Kunstliebhaber, hat die Räume angemietet, um dort in Zukunft Ausstellungen einer zehnköpfigen Künstlergruppe zu zeigen. Deren Mitglieder trafen sich bis Anfang des Jahres in den Räumen des Kuhof in Mörsbach. Nun sind sie froh, in Zweibrücken eine Bleibe gefunden zu haben.