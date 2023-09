Außenwohnzimmer am Zweibrücker Dietrich-Bonhoeffer-Haus Ein Ort zum Ausruhen für alle

Am Anfang stand die Idee, in der Stadt einen Ort zu schaffen, der zur Erholung einlädt. Im März fanden sich Akteure von „ZW-vernetzt“, der evangelischen Jugendzentrale und Koja, der kommunalen offenen Jugendarbeit Zweibrücken, zum Ideenaustausch zusammen. Herausgekommen ist das Außenwohnzimmer am Dietrich-Bonhoeffer-Haus, das am Samstag, 23. September, um 17 Uhr feierlich eröffnet wird.