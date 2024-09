Zweibrücker Ausbildungs-Messe „Ich habe, was ich wollte“

Richtig viel Betrieb herrschte am Dienstag auf der Zweibrücker Ausbildungs-Messe (ZAM) in und um die Festhalle. Insgesamt 80 Aussteller aus den unterschiedlichsten Bereichen informierten bei der mittlerweile 15. Auflage dieser Veranstaltung Schulabgänger und junge Leute über die Vielzahl an Möglichkeiten in Sachen Ausbildung, dualem Studium, Studium und mehr. Sie lockten damit tausende von Besuchern an. Entsprechend zufrieden mit dem Erfolg zeigte man sich denn auch bei Veranstaltern und vielen Teilnehmern schon lange vor dem offiziellen Ende um 14 Uhr. Doch gab es auch kritische Stimmen.