Zweibrücken : Neubau ermöglicht auch Reiterhof-Ferien

Der Nonnenbuschhof liegt in sanft geschwungener Landschaft oberhalb von Einöd und Ernstweiler auf dem Zweibrücker Teil der Weißen Triesch. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Der frühere Schweinezuchtbetrieb „Nonnen­buschhof“ soll abgerissen und durch einen Reiterhof ersetzt werden. Der Bebauungsplan-­Vorentwurf erlaubt zahlreiche Nutzungen.

Zweibrücken gilt als „Stadt der Rosen und der Rosse“ – doch für Reiter-Ferien mangelt es bislang an Übernachtungsmöglichkeiten. Zwar gibt es Zimmer auf Reiterhöfen in der Nähe der Stadt, aber nicht auf Zweibrücker Gemarkung. Das könnte sich bald ändern – denn die neue Eigentümerin des Nonnenbuschhofs möchte diesen in einen Reiterhof umwandeln.