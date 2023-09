Zwei schlechte Nachrichten im Zweibrücker Stadtrat Schlachthofzwang war jahrelang rechtswidrig

„Viele Betroffene wissen Stand jetzt immer noch nicht genau, wie es weitergeht und wo die Tiere danach zerlegt werden können. Wir fordern deshalb auch im Sinne der Betroffenen eine Aufklärung“, hatten in einem gemeinsamen Antrag FDP, FWG, Grüne, SPD und CDU die Stadtverwaltung um eine „Information zur aktuellen Situation am Schlachthof Zweibrücken“ aufgefordert. Der Schlachthof wird zwar privat betrieben durch die „Emil Färber GmbH & Co. KG“ aus Baden-Württemberg – aber die Fraktionen verwiesen in ihrem Antrag darauf, dass wegen der städtischen Schlachthof-Satzung ja auch der Stadtrat zuständig sei.