Karlskirche, Parkplätze, Radfahren, Laternen und mehr Viele Ideen von Bürgern und Räten für die Stadt

Könnte man die Zweibrücker Einbahnstraßen für Fahrradfahrer freigeben? Auf diese Frage zweier Bürger antwortete der OB: „Der Arbeitskreis Verkehrssicherheit hat das schon mehrfach behandelt und abgelehnt. In Zweibrücken gibt es nur wenige geeignete Einbahnstraßen. Deshalb ist die in der Straßenverkehrsordnung geforderte einheitliche Lösung in Zweibrücken nicht möglich.“ – Wird noch kontrolliert, dass man von der Gutenbergstraße nicht in die Mühlstraße (Fußgängerzone) einfahren darf? „Ja, regelmäßig“, antwortete der OB. Aber es gebe eine Ausnahmeregelung für Anlieferer und stark behinderte Kunden des Sanitätshauses dort. – Könnte man nachts Radfahren in der Fußgängerzone erlauben? Wosnitza: „Das wird im Rahmen des Zweibrücker Mobilitätskonzepts geprüft.“