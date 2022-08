Westpfalz-Arbeitmarkt im August : Viele offene Stellen, aber Arbeitslosigkeit steigt

Kaiserslautern/Zweibrücken Gründe sind die Betreuung ukrainischer Geflüchteter und saisonale Einflüsse, erklärt die westpfälzische Agentur für Arbeit.

Im August ist die Zahl der Arbeitslosen in der Westpfalz weiter gestiegen. „Gründe für diese Entwicklung sind neben saisonal typischen Verläufen insbesondere in der Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in die Betreuung der Jobcenter zu sehen“, schreibt die „Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens“. Sie und die Jobcenter zählten im August in der Westpfalz (kreisfreie Städte Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken sowie Landkreise Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz, Donnersbergkreis) insgesamt 17 338 Arbeitslose. Das waren 378 beziehungweise 2,2 Prozent mehr als im Juli und 134 bzw. 0,8 Prozent weniger als im August des vergangenen Jahres.

„Die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in die Betreuung der Jobcenter hat auch in diesem Monat zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Bezirk geführt. Daneben spielen aber auch saisonal typische Abläufe in die Entwicklung mit ein. Der August stand auch unter dem Eindruck der späten Sommerferien und der mit den Ferien verbundenen Urlaubszeit, was weniger Abmeldungen in Arbeit zur Folge hat“, erklärt Agentur-Leiter Peter Weißler.