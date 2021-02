Unter anderem für Kita-Neubau und Freifläche an Alter Feuerwache : Stadtrat hat mehrere Aufträge vergeben

Zweibrücken Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung (wir berichteten) auch eine Reihe von Vergabeangelegenheiten beschlossen, jeweils einstimmig.

Der Auftrag an die Dittgen Bauunternehmung aus Schmelz zum Ausbau der Hofenfelsstraße in Niederauerbach wurde um 190 000 Euro (alle Zahlen gerundet) auf 1,35 Millionen Euro erhöht. 126 000 Euro davon gehen auf die Deutsche Telekom zurück. In der Sitzungsvorlage des Bauamts steht dazu: „Wegen der notwendigen Verlegung von Telekom-Leitungen kam es vermehrt zu Baustillstand. Die damit verbundenen Kosten trägt zunächst die Stadt. Jedoch kann die Telekom für diese entstandenen Kosten in Regress genommen“ werden. „Kann“ war Thorsten Gries (SPD) zu vage: „Man sollte die Telekom wirklich in Regress nehmen und das auf Heller und Pfennig mit der Telekom abrechnen!“ Der für Straßen zuständige UBZ-Abteilungsleiter Steffen Mannschatz antwortete: „Das ist Sache des Rechtsamts.Ich denke, dass die Stadt gute Chancen hat.“ Die übrigen Kostensteigerungen sind fast alle auf mehr erforderliche Erdarbeiten als zuvor geschätzt zurückzuführen.