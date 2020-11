Ansage der Kommunalaufsicht an Zweibrücken : 2022 muss die Grundsteuer steigen – sonst . . .

Die Grundsteuer war in Zweibrücken lange im Rheinland-Pfalz-Vergleich niedrig. Das war der Kommunalaufsicht ein Dorn im Auge: Die hoch verschuldete Stadt sei gesetzlich verpflichtet, Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Foto: dpa/Jens Büttner

Zweibrücken Die ADD erklärt, den Stadtrat beim Wort zu nehmen. Schere dieser doch noch aus, drohe Ärger.

„Papier ist geduldig“, heißt es in der Politik manchmal so schön. Will heißen: Was beschlossen, Schwarz auf Weiß festgehalten wurde, muss deswegen noch lange nicht rasch umgesetzt werden. Nun, Papier mag geduldig sein. Die ADD allerdings ist es nicht.

Die rheinland-pfälzische „Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion“ in Trier, so der volle Name, hat dieser Tage nämlich dem Rathaus der Rosenstadt deutlich gemacht: Man werde den Stadtrat beim Wort nehmen. Dieser hatte im Frühling 2020 beschlossen, die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke 2020 und 2021 nicht zu erhöhen, dafür aber 2022 – und zwar kräftig. Nämlich von 425 auf dann 540 Punkte (wir berichteten).

Bei der jüngsten Sitzung des Rats-Hauptausschusses brachte Bürgermeister Christian Gauf (CDU), der für das Finanzdezernat verantwortlich zeichnet, diesen Punkt zur Sprache. Gauf sagte, es habe dieser Tage Gespräche zwischen der Stadt und ADD-Vizepräsidentin Begoña Hermann gegeben. Hermann habe dabei deutlich gemacht: Der Zweibrücker Stadtrat habe beschlossen, die Grundsteuer B 2022 zu erhöhen – nun erwarte die Aufsichtsbehörde, dass man sich im Rathaus auch daran halte.

Hermann wies dabei laut Gauf vorsorglich daraufhin, was passieren würde, wenn der (wie Merkur-Leser wissen durchaus diskussionsfreudige) Stadtrat doch noch umkippen sollte: „Dann bekommen wir Probleme mit der Genehmigung des Haushaltes.“

Der Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022, der vom Hauptausschuss besprochen wurde (und final am 2. Dezember vom Stadtrat beschlossen werden soll), sehe deshalb diese Erhöhung des Hebesatzes von aktuell 425 auf dann 540 Punkte vor.

Stadtkämmerer Julian Dormann rechnete vor: Die Erhöhung bedeutet für einen durchschnittlichen Zweibrücker Haus-Eigentümer, dass er ab 2022 zwischen 50 und 90 Euro mehr zu bezahlen hat.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) erklärte in einem Gespräch mit dem Merkur am Folgetag, dass an der Erhöhung kein Weg vorbei führe – und dass Zweibrücken nur dank der Corona-Pandemie noch etwas geschont worden sei. Ursprünglich hatte die ADD darauf gedrungen, die Erhöhung müsse schon für die Jahre 2020 und 2021 gelten. Aber wegen Corona, des damit einhergehenden Lockdowns im Frühling und den damit verbundenen wirtschaftlichen Verwerfungen, habe das Mainzer Innenministerium erklärt, für dieses und nächstes Jahr die Kommunen nicht zu Steuererhöhungen drängen zu wollen.