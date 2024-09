Leser-Aktion zum Welthundetag Mailen Sie uns Ihr schönstes Hundefoto!

Wenn Sie also ein besonders gelungenes Bild ihres vierbeinigen Freundes haben, mailen Sie es in möglichst hoher Auflösung und mit ein bis zwei erklärenden Sätzen an den Pfälzischen Merkur an die Adresse merkur@pm-zw.de, Betreff-Stichwort „Welthundetag“. Bitte geben Sie Vor- und Nachnamen und Wohnort der Person an, die das Foto gemacht hat. Diese muss mit der honorarfreien Veröffentlichung einverstanden sein, ebenso natürlich eventuell mit auf dem Bild am Rande zu sehende Menschen.