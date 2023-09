Auf Haus Kana in Zweibrücken wird Solaranlage installiert Gemeinsam für die Bürger der Region etwas Gutes tun

Von dem Modell profitieren beide Partner. Die Diakonie bekommt klimaneutralen Strom für einen günstigen Preis und die BEG kann den Genossen auf lange Sicht eine Rendite auszahlen. Diese lange Sicht ist der Knackpunkt, der die Zusammenarbeit mit der BEG für die Diakonie so interessant macht. Würde die Diakonie mit Eigenmitteln eine Solaranlage errichten, müsste die sich betriebswirtschaftlich in wenigen Jahren rechnen – was bei einer Solaranlage nicht der Fall ist. Hier mahnt Carsten Steuer den Gesetzgeber an, mit Fördermitteln soziale Institutionen wie die Diakonie zu unterstützen: „Die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssten sich verbessern. Wenn wir in eine Solaranlage investieren, müssen wir das aus den Einnahmen durch die Pflegesätze tun. Das bekommen wir nicht refinanziert.“ Fördermittel wären hier hilfreich, so der kaufmännische Leiter.