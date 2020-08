Vereinsgaststätte : Gaststätte erwacht nach einem Jahr

Zweibrücken Die neuen Pächter des Auerbacher Hofs mussten drei Monate auf die Konzession warten. Am Samstag werden in der Vereinsgaststätte der VTN wieder Gäste bewirtet.

Doch plötzlich hieß es, der Aufenthaltstitel müsste geändert werden. Die Pächterin aus dem nicht-EU-Ausland besitzt einen spanischen Pass, der sie eigentlich berechtigte, innerhalb der EU ein Restaurant zu eröffnen. Im Saarland ging das, in Rheinland-Pfalz jedoch nicht. Um den Aufenthaltsstatus zu ändern, mussten viele Stellen eingeschaltet werden. In der Corona-Zeit die benötigten Dokumente von den Behörden zu kommen, gestaltete sich als kompliziert. Und so hingen Pächter und Verein zeitweise in der Luft. Krasnic und El-Kalid blieben drei Monate ohne Einnahmen. Die VTN trug die laufenden Kosten. Trotzdem hielten beide aneinander fest. „Wir merken ja wie viel Herzblut die beiden da reinstecken“, sagt Volkhard Gabriel vom VTN. Den Vertrag nicht aufrechtzuhalten, sei nie eine Option gewesen, auch wenn der Leerstand von mittlerweile einem Jahr den Verein 10 000 Euro gekostet hat. Dafür sind Krasnic und El-Kalid sehr dankbar. „Der Verein hat uns zu keiner Zeit Druck gemacht“, sagt Haki Krasnic.