Mittwochmittag am Zweibrücker Stadtrand : Voll besetztes fahrendes Auto fängt Feuer

Mittwochmittag am Zweibrücker Stadtrand

Der Audi brannte in der oberen Steinhauser Straße völlig aus. Foto: Polizeiinspektion Zweibrücken

Zweibrücken Die Polizei schätzt den Wert des Autos auf 15 000 Euro. Die vier Insassen blieben unverletzt.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing ein Audi A 4 am Mittwoch gegen 12.05 Uhr auf der Zweibrücker Steinhauser Straße (etwa 200 Meter vor der Autobahnauffahrt) während der Fahrt im Motorraum an zu brennen. Der Brand entwickelte sich rasch zu einem Vollbrand, berichtet die Polizei. Der Feuerwehr gelang es schnell, das Feuer zu löschen, das vollständige Ausbrennen des Wagens war jedoch nicht zu verhindern. Die vier Insassen (zwei Erwachsene, zwei Kinder) konnten das Auto unverletzt verlassen. Der Sachschaden beträgt ungefähr 15 000 Euro, so die Polizei weiter.