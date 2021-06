Atemmeditation in der Zweibrücker Karlskirche mit Benno Scheidt : Atmen und entschleunigen

Der Zweibrücker Pastoraltherapeut Benno Scheidt lädt zur Atemmeditation in die Karlskirche ein. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Nach dem Erfolg im vergangenen Herbst bietet der Pastoraltherapeut Benno Scheidt jetzt monatlich eine Atemmeditation in der Zweibrücker Karlskirche an. Der nächste Termin findet am kommenden Mittwochabend, 23. Juni, statt.

Meditation lebt von Wiederholungen und von der Übung. Je häufiger jemand meditiert, desto leichter fällt es ihm, sich zu entspannen und seine Energien gezielt zu lenken. Das weiß auch Benno Scheidt. Deshalb liebäugelt der Zweibrücker Pastoraltherapeut schon lange mit einem regelmäßigen Angebot in der Karlskirche.

„Nachdem die Rückmeldungen auf den ersten Meditationsabend ‚Atemmeditation’ im vergangenen Oktober durchweg sehr positiv waren und viele nach einer Wiederholung gefragt haben, hatte ich sofort die Idee eines Zyklus“, bestätigt der Pfarrer der Bliestal Kliniken in Lautzkirchen. Das Meditationsangebot sollte kein einmaliges oder sporadisches Ereignis bleiben.

Wie bei so vielem, schoben auch hier die Corona-Vorschriften zunächst einen Riegel vor, abgesehen von den winterlichen Temperaturen in dem auf Grund der Vorgaben unbeheizten Kirchenraum. Doch jetzt steht die Ampel auf grün, so dass der nächste Meditationsabend am kommenden Mittwoch, 23. Juni, um 20 Uhr in der Karlskirche stattfindet.

Einmal im Monat, immer an einem Mittwoch und immer zur selben Zeit um 20 Uhr, ist zumindest über die Sommermonate bis zu den Herbstferien jetzt das Meditationsangebot geplant. „Ich denke, das ist ein guter Rhythmus“, findet Benno Scheidt.

Atem bedeutet Leben, davon zeugt bereits die Bibel. In der Genesis (etwa im 6. Jahrhundert vor Christus) heißt es: „Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.“ Zur selben Zeit lehrte Buddha: „So du zerstreut bist, lerne auf den Atem achten.“

Atemmeditation ist eine Art Entspannungs- und Achtsamkeitsübung. Entschleunigen, zur Ruhe und zu sich selbst kommen, den Lebensatem genießen, die eigene Körperwahrnehmung schulen und verfeinern – die Atemmeditation hat viele positive Auswirkungen. Die Teilnehmer können währenddessen auf einem Stuhl sitzen oder sich auf eine mitgebrachte Matte oder Decke legen. Begleitet von meditativer Musik leitet Benno Scheidt dazu an, auf den eigenen Atem zu achten und einer imaginativen Reise durch den eigenen Körper zu folgen. Es könne sogar vorkommen, dass jemand zeitweise einnickt.

Der Aufbau und die Struktur sind an jedem Meditationsabend gleich: Sie beginnt mit der Wahrnehmung des eigenen Atem-Rhythmus mit seinem Ein und Aus, dem Spannen und Entspannen, führt durch die Muskulatur und den Blutkreislauf bis hin zu einer entspannenden Körperimagination von den Fußsohlen bis zum Scheitel. Auf der Zeitlinie geht es von Prä-Natal vom Nabel ausgehend bis zur Rückkehr ins Hier und Jetzt. Benno Scheidt empfiehlt: „Da der Raum nicht abzudunkeln ist, kann auch eine Schlafbrille hilfreich sein.“

Aktuell dürfen in der großen Karlskirche 40 Personen versammelt sein. Sie müssen sich zwar am Eingang registrieren, dürfen die Atem-Meditation jedoch am Platz maskenfrei erleben.