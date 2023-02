Aus Zweibrücken ins Erdbebengebiet : Helfer des ASB geraten in Türkei in Nachbeben

Zweibrücken/Cumhuriyet Ernst Hirschmugl und Jan Heitmann sind nun im Krisengebiet angekommen. Dort gibt es ein neuerliches Beben der Stärke 6,2. Aber alle sind wohlauf.

Das medizinische Team unterstütze derzeit zwei in der Nähe befindliche Kliniken und sei mit mobilen Einheiten in der ambulanten Versorgung der Bevölkerung tätig. Helfer Hirschmugl habe seinen Helferfreunden in ASB mitgeteilt, dass sich in dem Gebiet, in dem er und Jan Heitmann aktuell verweilten, kein Bedarf für eine weitere Ambulanz bestehe, daher werde das medizinische Material über die Weltgesundheitsorganisation WHO an eine syrische medizinische Einheit, die schon seit Jahren im syrischen Grenzgebiet arbeite, übergeben.