Euroclassic in Zweibrücken : Zu schrill für die kommunistischen Machthaber

Das Arundos Quintett spielte Bekanntes und weniger Bekanntes aus der Holzbläser-Literatur. Foto: Sebastian Dingler

Zweibrücken Das Arundos Quintett spielte in der Festhalle Werke von der Klassik bis zur Moderne.

Zweimal wurde der Auftritt des Arundos Quintetts wegen Corona verschoben – jetzt blieb nur ein Termin übrig, der ins Euroclassic-Festival integriert werden musste oder konnte, je nach Perspektive. Jedenfalls wäre es schwierig gewesen, das Programm des Holzbläserquintetts unter dem Euroclassic-Motto „Ostwind“ laufen zu lassen – abgesehen von einer Komposition des Ungarn György Ligeti war darin wenig Osten zu finden.

„Nehmen Sie es als kleinen musikalischen Ausflug“, sagt deshalb Festival-Leiter Thilo Huble bei der Begrüßung der etwa 70 Zuhörer im Wintergarten der Festhalle. Daran war überhaupt nichts auszusetzen, denn die überaus professionelle Darbietung des Quintetts passte sich dem hohen musikalischen Niveau des Festivals spielend an. 2013 wurde das Ensemble von Klarinettistin Christine Stemmler und Oboist Yoshihiko Shimo gegründet – Anna Saha (Flöte), (Klarinette), Lisa Rogers (Horn) und Yuka Maehrle (Fagott) kamen später dazu.

Auch wenn sie aus ganz unterschiedlichen Regionen kommen, wohnen alle Mitglieder in Nordrhein-Westfalen. Fast ein Heimspiel hatte Anna Saha, die aus Saarbrücken stammt – so nahe an der Heimat sei sie noch nie aufgetreten, sagte sie bei einer Ansage in perfektem Hochdeutsch. Im Einzelgespräch gestand sie aber: „Ei ich kann ah annaschda.“ Das Programm führte (fast) chronologisch durch den Abend.

Es startete mit der Ouvertüre zur Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart – natürlich in einer Bearbeitung für diese Besetzung, denn zu Mozarts Zeiten kannte man das Holzbläserquintett noch gar nicht. Das fing erst Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem böhmischen Komponisten Anton Reicha an, der in Paris die passenden Musiker dafür fand.

Das Arundos Quintett spielte folgerichtig Reichas Quintett op. 91 No. 3 in D-Dur. Das klang ganz klassisch-verspielt und hätte gut zu alten Zeichentrickfilmen als Untermalung gepasst. Dann kam ein großer Zeitsprung, nämlich bis ins Jahr 1930 zu Jacques Iberts „Trois pièces brèves“, drei kurzen Stücken also, bei denen der Impressionismus durchschimmerte.

Aus der gleichen Epoche stammt Carl Nielsens Quintett op. 43 aus dem Jahr 1922, das eine der meist gespielten Kompositionen für diese Besetzung darstellt. Der dänische Komponist verwendete fast schon klassische Themen, die er dann in zeitgemäße Arrangements verpackte. Shimo benutzte dabei das Englischhorn, ein mit der Oboe eng verwandtes Instrument, nur mit tieferem Tonumfang. Heftige Tempowechsel, ein bisschen Klezmer-Klänge von der Klarinette oder ein Jagd-Motiv vom Horn waren in der abwechslungsreichen Komposition zu hören.

Die beiden zwischen den Weltkriegen entstandenen Werke sollten wohl das Gehör langsam an das heranführen, was zuletzt kam, nämlich die „Sechs Bagatellen“ von György Ligeti. Fast schon als Vorwarnung erzählte Anna Saha, dass der Ungar die Komposition in der Isolation des Ostblocks geschrieben hatte – eine der sechs Bagatellen durfte damals nicht aufgeführt werden, weil sie den kommunistischen Machthabern dann doch zu schräg war.

Für diese stalinistischen Betonköpfe wollte das Publikum natürlich keine Sympathie entwickeln. Dennoch konnte man ganz wertfrei feststellen, dass Ligeti ganz gerne mal hohe und nebeneinander liegende Intervalle aufs Gehör seiner Rezipienten losließ, und das nicht gerade pianissimo – da musste man eben durch.

Dafür belohnten dann melodiösere Stellen die Geduld, etwa bei der dritten Bagatelle, die sogar ein wenig an Ravels Bolero erinnerte. Klarinette und Fagott spielten dabei schnelle und sich wiederholende Tonfolgen, die von langen Melodiebögen von Querflöte, Horn und Oboe überdeckt wurden. Das Werk zeugte also teilweise von der Emanzipation der Dissonanz, die damals im Westen von John Cage und Karlheinz Stockhausen vorangetrieben wurde, beinhaltete aber auch viel an als angenehm empfundene Musik.

Wie Christine Stemmler in der Pause erzählte, gehören auch Ligetis Bagatellen zu den oft gespielten Stücken fürs Holzbläserquintett. Ansonsten habe man auf der letztes Jahr aufgenommenen CD auch viele unbekanntere Werke versammelt. Dazu hätten die Mitglieder des Arundos Quintetts Bibliotheken durchforstet oder lebende Komponisten angeschrieben, ob sie entsprechende Literatur besitzen.