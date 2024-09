Artur Bozem und Hedda Wilms beteiligten sich an der Aktion „Offene Ateliers“ Interessante Einblicke in die Kunst

Die Veranstaltung „Offene Ateliers“, ein Event des Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK), war an den beiden vergangenen Wochenenden ein voller Erfolg. Die Offenen Ateliers verstehen sich als bewusst niederschwellige Aktion, bei der die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz eingeladen war, sich mit aktueller Kunst, wie sie im Land produziert wird, auseinanderzusetzen. Der Atelierbesuch bot auch in diesem Jahr für Kunstinteressierte die Möglichkeit, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Und das wurde bei in den Ateliers der beiden teilnehmenden Kunstschaffenden, Hedda Wilms und Artur Bozem, gut genutzt.