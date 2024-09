Artur Bozem und Hedda Wilms beim offenen Atelier dabei Kunst kann hautnah erlebt werden

In die Welt der zeitgenössischen Kunst entführen die Teilnehmer der Offenen Ateliers Rheinland-Pfalz die Besucher an den beiden Wochenenden 14. und 15. sowie 21. und 22. September. Einmal Atelierluft schnuppern, Künstlerinnen und Künstlern begegnen, ihnen beim Arbeiten zuschauen und dabei sein, wenn aus Ideen Kunstwerke werden: Hier kann man Kunst hautnah erleben. Ausrichter und Veranstalter ist der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler in Rheinland-Pfalz (BBK RLP): „Wir möchten den Austausch zwischen Kunstschaffenden und Kunstinteressierten fördern“, erklärt der Vorsitzende Björn Rodday.