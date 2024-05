Denkmalgeschütztes Areal Neue Nutzung für die Weiße Kaserne

Seit vielen Jahrzehnten schon ist es still um die ehemalige Reithalle der Weißen Kaserne in der Oselbachstraße. Doch wo einst noch Soldaten ihre Prerde trainierten, soll jetzt neues Leben einkehren. Der Zweibrücker Architekt Stefan Streuber möchte mit seinem Büro in das denkmalgeschützte Gebäude einziehen und plant einen spektakulären Umbau. Am Dienstag stellte er seine Idee dem Bauauschuss vor. Und der setzt große Hoffnungen in die Pläne.