Arbeitsmarkt Südwestpfalz im Februar : Arbeitslosigkeit steigt in Stadt und Landkreis

Südwestpfalz In der gesamten Region Westpfalz liegt die Quote der Menschen ohne Job allerdings weiter bei 6,0 Prozent.

Im Februar ist die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Westpfalz noch einmal leicht angestiegen. Der Arbeitsmarkt zeigte sich damit auch im zweiten Monat des Jahres 2023 gefestigt und bietet für das anstehende Frühjahr beste Chancen für alle Menschen, die auf der Suche nach einer neuen Anstellung sind, analysiert die Arbeitsagentur. Weiterhin sei die positive Grundstimmung in den Unternehmen deutlich geworden, die sich im unverändert breiten Arbeitsstellenangebot über alle Branchen hinweg spiegele.

„Der westpfälzische Arbeitsmarkt zeigte sich auch im Februar stabil. Es mussten sich bereits wieder weniger Menschen neu arbeitslos melden, als das in den Vormonaten aufgrund saisonaler Gründe der Fall war. Gleichzeitig meldeten sich auch mehr Menschen in Arbeit ab. Dieser Trend wird sich in den Frühjahrsmonaten verstärken, wenn in allen witterungsabhängigen Branchen wieder vollumfänglich gearbeitet werden kann“, so Peter Weißler, der Leiter der westpfälzischen Agentur für Arbeit.