Arbeitsmarkt im April Frühjahrsbelebung lässt auf sich warten

„Die demografische Entwicklung wird mehr und mehr spürbar. Denn: In den nächsten zehn Jahren geht jeder vierte der aktuell rund 171 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Ruhestand. Die Unternehmen haben dies erkannt und gehen die Personalplanungen mehr und mehr mit Weitblick an. Aus- und Weiterbildung, Zuwanderung und die Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit gewinnen in diesem Zusammenhang noch stärker an Bedeutung“, so Weißler.