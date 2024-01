Dezember-Arbeitsmarkbilanz Westpfalz 2024 „Perspektiven in allen Wirtschaftszweigen“ für Arbeitsuchende

„Der Arbeitsmarkt zeigte sich zum Jahreswechsel wie über das gesamte Jahr hinweg trotz aller Herausforderungen insgesamt stabil. Wir konnten in den zurückliegenden Wochen dennoch etwas mehr Bewegung beobachten als das im Dezember des vergangenen Jahres der Fall war. So meldeten sich mehr Menschen aus Erwerbstätigkeit arbeitslos als im Dezember 2022“, berichtet der regionale Agentur-Leiter Peter Weißler: „Gleichzeitig konnten aber auch mehr Männer und Frauen die Arbeitslosigkeit beenden und ins Berufsleben zurückkehren als im Vorjahresmonat. Mit dem breiten Angebot an Arbeitsstellen blicken wir optimistisch ins neue Jahr.“