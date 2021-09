Arbeitslosenquoten im September auch in Zweibrücken gesunken : Aufwärtstrend am westpfälzischen Arbeitsmarkt hält an

Die Agentur für Arbeit in Zweibrücken. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken/Kaiserslautern Im September hat der Arbeitsmarkt in der Westpfalz nach der Sommerpause wieder Fahrt aufgenommen, teilt die Agentur für Arbeit mit. Mit der typischen Herbstbelebung gab es wieder mehr Neueinstellungen in den Unternehmen und daneben zahlreiche Stellenmeldungen der Arbeitgeber aus der Region.

Damit ist die Zahl der Arbeitslosen in den vergangenen vier Wochen zurückgegangen, nachdem sich im August noch die späte Urlaubs- und Ferienzeit bemerkbar machte.

Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens (auch für Zweibrücken zuständig) zählte im September insgesamt 16 356 Arbeitslose. Das waren 1116 bzw. 6,4 Prozent weniger als im August und 2197 bzw. 11,8 Prozent weniger als im September 2020. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 5,8 Prozent. Sie sank gegenüber dem Vormonat um 0,4 und gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,8 Prozentpunkte.

„Der Herbst belebt den Arbeitsmarkt. Es mussten sich auf der einen Seite weniger Menschen arbeitslos melden. Auf der anderen Seite haben mehr Arbeitsuchende eine neue Anstellung gefunden. Daneben starten in diesen Wochen viele Jugendliche in eine Ausbildung und damit ins Berufsleben“, so stellvertretende Agentur-Leiterin Martina Sarter.

Im September wurden 994 freie Stellen neu gemeldet (davon 72 in Zweibrücken). Das waren 84 mehr als im Vormonat und 197 mehr als vor einem Jahr. Der Gesamtbestand an offenen Stellen stieg um 91 auf 5936 (davon 477 in Zweibrücken).

„Die Kräftenachfrage steigt weiter und der Bestand an offenen Stellen erreicht mit knapp 6000 den höchsten Wert der letzten Jahre. Deutlich mehr Stellenangebote als in den Vorjahren liegen uns derzeit für Informatiker/innen, medizinische und zahnmedizinische Fachangestellte und Erzieher/innen vor. Aber auch im Handwerk und in der Gastronomie wird verstärkt Personal gesucht“, stellt Sarter fest.

In der Stadt Zweibrücken waren im September 1158 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 64 bzw. 5,2 Prozent weniger als im August und 126 bzw. 9,8 Prozent weniger als im September des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 6,6 Prozent im August auf nun 6,3 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,5 Prozentpunkte zurückgegangen.

Pirmasens hat nun 2289 Arbeitslose, 3,7 Prozent weniger als im August und 6,7 Prozent weniger als im September 2020. Quote: nun 10,9 Prozent (vor einem Jahr 11,7 Prozent).