Arbeitslosigkeit in der Region Kaiserslautern/Pirmasens/Zweibrücken : Landesweit beste Entwicklung in der Westpfalz

Landesweit beste Entwicklung in der Westpfalz

Arbeitslosigkeit in der Region Kaiserslautern/Pirmasens/Zweibrücken

Die Agentur für Arbeit in Zweibrücken (Archivbild). Foto: Lutz Fröhlich

Kaiserslautern/Zweibrücken Lockdown light noch ohne Auswirkungen im November: Arbeitsmarkt-Erholung setzte sich fort. Bemerkenswerter Vorjahres-Vergleich in unserer Region.

Der westpfälzische Arbeitsmarkt erholte sich im November weiter von den Corona-Belastungen. Die Entwicklungen im zurückliegenden Monat ließen eine stabile Lage erkennen. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist noch einmal zurückgegangen. Damit ist die Arbeitslosigkeit in der Region im dritten Monat in Folge gesunken. Positiv: Die Westpfalz kommt vergleichsweise gut durch die Krise und verzeichnete den mit Abstand geringsten Anstieg der Arbeitslosenzahl zum Vorjahr im Vergleich der Agenturbezirke in Rheinland-Pfalz. Bei der Arbeitslosenquote ist die Region nun schon seit 20 Monaten nicht mehr Schlusslicht im Bundesland.