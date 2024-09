September-Arbeitsmarktdaten Arbeitslosigkeit-Entwicklung in Zweibrücken besser als Westpfalz

„Der Arbeitsmarkt hat in den letzten Wochen wieder Fahrt aufgenommen. Mit der typischen Herbstbelebung gab es mehr Neueinstellungen in den Unternehmen. Nachdem sich im August noch die Urlaubs- und Ferienzeit bemerkbar machte, wurden jetzt erfreulicherweise wieder mehr Arbeitsaufnahmen verzeichnet. Hinzu kommt, dass in diesen Wochen viele junge Menschen in eine Ausbildung und damit ins Berufsleben gestartet sind“, erklärt Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens.