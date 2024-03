Arbeitslosigkeits-Daten März Neuer Beschäftigungsrekord für die Region

„Mit diesem Anstieg erreichte die Westpfalz einen neuen Höchststand der Beschäftigung. Seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1999 waren noch nie so viele Menschen in der Region in Arbeit. Einen großen Anteil am Beschäftigungsaufbau hat dabei die Ansiedlung eines großen Logistikunternehmens im Gebiet der Stadt Kaiserslautern, mit der die Westpfalz die positivste Entwicklung unter den Regionen im Vorjahresvergleich in Rheinland-Pfalz erreichte“, verdeutlicht Weißler.