Gute Nachricht vom Arbeitsmarkt zwischen Zweibrücken und Kaiserslautern : Angebot an offenen Stellen so groß wie noch nie

Die Agentur für Arbeit (Archivbild aus der Zweibrücker Kaiserstraße) meldet einen neuen Rekord an offenen Stellen in der Westpfalz. Foto: SZ/Fröhlich, Lutz

Kaiserslautern/Zweibrücken Außer in Zweibrücken ist die Arbeitslosigkeit im September überall in der Westpfalz gegenüber dem August gesunken.

Im September ist die Zahl der Arbeitslosen in der Westpfalz zurückgegangen, nachdem diese in den drei Monaten zuvor mit der Übernahme von ukrainischen Geflüchteten in die Zuständigkeit der Jobcenter deutlich gestiegen war. Mit der für einen September üblichen Entwicklung fiel die Arbeitslosenzahl nun wieder unter 17 000.

Trotz der bekannten Unsicherheiten für den Arbeitsmarkt erreichte das gemeldete Arbeitsstellenangebot einen neuen Höchstwert. Damit gibt es gute Perspektiven für Menschen auf Arbeitsuche, teilt die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens mit.

Sie zählte im September in den Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken, den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz sowie dem Donnersbergkreis insgesamt 16 700 Arbeitslose. Das waren 638 bzw. 3,7 Prozent weniger als im August (nur in Zweibrücken gab es einen leichten Anstieg) und 344 bzw. 2,1 Prozent mehr als im September 2021. Die Arbeitslosenquote lag im September bei sechs Prozent: 0,2 weniger als im Vormonat und 0,2 mehr als vor einem Jahr.

„Im September hat der Arbeitsmarkt mehr Fahrt aufgenommen. Mit der typischen Herbstbelebung gab es mehr Neueinstellungen in den Unternehmen. Nachdem sich im August noch die späte Urlaubs- und Ferienzeit bemerkbar machte, wurden jetzt wieder mehr Arbeitsaufnahmen verzeichnet. Hinzu kommt, dass in den vergangenen Wochen viele Jugendliche in eine Ausbildung und damit ins Berufsleben gestartet sind“, erklärt die stellvertretende Westpfalz-Agenturleiterin Martina Sarter.

Dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit wurden in den vergangenen vier Wochen 1036 zu besetzende Stellen neu gemeldet. Das waren 193 weniger als im August und 42 mehr als im September des vergangenen Jahres. Derzeit gibt es 7112 offene Arbeitsstellen, 191 mehr als im Monat zuvor und 1176 mehr als vor einem Jahr.

„Die westpfälzischen Unternehmen sind trotz aktueller Herausforderungen und Unsicherheiten weiter intensiv auf der Suche nach neuen Fachkräften. Über alle Branchen hinweg werden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. In der Westpfalz waren nie so viele offene Stellen gemeldet wie es derzeit der Fall ist“, so Sarter. „Die Chancen für alle, die eine neue Anstellung suchen, bleiben somit auch weiterhin sehr gut.“

In Zweibrücken waren im September 1203 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren eine(r) bzw. 0,1 Prozent mehr als im August und 45 bzw. 3,9 Prozent mehr als im September 2021. Die Arbeitslosenquote lag damit wie im Vormonat bei 6,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,1 Prozentpunkt angestiegen. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Zweibrücker Arbeitgebern 78 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 15 weniger als im August und sechs mehr als im September des vergangenen Jahres. Zurzeit gibt es 627 offene Stellen.

Im Landkreis Südwestpfalz sank die Arbeitslosigkeit im September um 3,2 Prozent seit August und 6,9 Prozent vor einem Jahr. Es gibt 629 offene Stellen.