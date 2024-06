Arbeitskreis Wanderfalkenschutz des Nabu „Ein schlechtes Jahr für die Wanderfalkenbrut“

Und dann ist er plötzlich da. Sitzt in der Rappenwand, als wäre er jeden Tag dort und hätte auf unser Spektiv gewartet: ein Wanderfalke. Wir beobachten, wie er eine Stunde lang beinahe reglos auf einem Zweig sitzt. Dann fliegt er in der Dämmerung davon. „Es ist ein ziemlich schlechtes Jahr für die Wanderfalkenbrut“, zieht Hans Schächl ein Fazit der Saison, „die Gründe können daran liegen, dass wir viele unerfahrene Paare haben. Die einjährigen Vögel zeigen ein reviertypisches Verhalten, balzen und suchen die Bruthöhle auf. Doch dann wird aus irgendeinem Grund nicht gebrütet. Auf vielen Brutplätzen gibt es inzwischen auch Konkurrenz vom Uhu. Und nicht zuletzt könnte das kalte und nasse Wetter den Bruterfolg mindern.“ Durch den unermüdlichen Einsatz des Arbeitskreis Wanderfalkenschutz ist der Bestand der seltenen Vögel in der Pfalz kontinuierlich gestiegen. Dabei spielen auch die Bewacher an den Brutfelsen eine Rolle. Sie weisen Kletterer und Wanderer auf gesperrte Felsen hin und untersuchen den Bruterfolg von Wanderfalken, Uhus und Kolkraben. Dazu werden etwa 30 bis 50 Personen in der Zeit zwischen Mitte März bis Mitte Juni benötigt. Die Bewachung dauert in der Regel eine Woche.