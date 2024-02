Größerer Einzugsbereich Apotheker erleichtert über Notdienste-Reduzierung

Patientinnen und Patienten müssen seit Jahresbeginn längere Strecken in Kauf nehmen, um zu ihrer Notdienst-Apotheke zu kommen (wir berichteten). Anders als bisher verteilt die Landesapothekenkammer die Notdienste nun mithilfe eines neuen IT-gestützten Systems. Dies wurde notwendig, weil die Zahl der Vor-Ort-Apotheken seit Jahren in Rheinland-Pfalz wie auch in den anderen Bundesländern rückläufig ist. „Zuletzt ist es wegen vieler Apothekenschließungen in der Notdienst-Verteilung zu einer Schieflage gekommen, die sich aktuell nicht mehr durch andere Maßnahmen kompensieren lässt“, erklärte Stefan Friebis, Pressesprecher der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz, Anfang des Jahres auf Anfrage des pfälzischen Merkur. Alle 17 Stunden schließe bundesweit eine Apotheke für immer. In Rheinland-Pfalz hätten im vergangenen Jahr insgesamt 37 Apotheken aufgegeben, bei lediglich drei Neueröffnungen.