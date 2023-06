Viel Zorn über Streiks in Zweibrücken Streiktag: Apotheken sehen sich am Pranger

In Zweibrücken selbst war der Ausstand, wie der Merkur vergangene Woche berichtete, nicht vollständig. Elf Apotheken gehören zum Verbund, neun in der Stadt, plus eine in Contwig und in Hornbach. Fünf Apotheken hatten auf Anfrage erklärt, sich am Protesttag zu beteiligen: Schloss-Apotheke, Rats-Apotheke, Hofenfels-Apotheke, Pfalzgrafen- und Westapotheke. Die Hallplatz-Apotheke sagte, sie werde nur eingeschränkt öffnen.