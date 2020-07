Lärmbelästigung : Nächtliche Bässe „terrorisieren“ Anwohner

Die Globus-Tankstelle in der Dämmerung. Nur wenige Staubsaugerboxen sind belegt. Laut Aussagen der Anwohner kommen die jungen Leute erst nach 22 Uhr und bleiben bis in die frühen Morgenstunden. Die laute Musik sei selbst in Bubenhausen auf der anderen Seite der Autobahn zu hören. Foto: Nico Tielke

Zweibrücken Bürger klagen: Globus-Tankstelle und Cleanpark seien seit Jahren beliebter Party-Treffpunkt feiernder Jugendlicher. Die Betreiber unternähmen zu wenig dagegen, kritisiert die Nachbarschaft.

Voll aufgedrehter Bass und Techno-Musik bis spät in die Nacht. Das würde man eigentlich in einer Diskothek erwarten und nicht an einer Auto-Waschstraße. Seit Jahren aber haben Jugendliche sich die Globus-Tankstelle und den Cleanpark als nächtlichen Treffpunkt auserkoren. In den Boxen, in denen Autofahrer nachmittags den Sitzbereich ihres Vehikels aussaugen, steigen in den Abendstunden Partys mit brummendem Bass. „Ich habe da ein Stück weit Verständnis für, immerhin haben die Diskotheken in der Corona-Zeit zu“, sagt ein Anwohner, der namentlich nicht genannt werden möchte. „doch das geht jetzt schon jahrelang so und ist richtiger Terror“.