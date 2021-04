Zweibrücker Rat einstimmig für fünf weitere Polleranlagen – massivere als am Hallplatz : Anti-Terror-Poller rund um die Fußgängerzone

Zweibrücker Rat einstimmig für fünf weitere Polleranlagen – massivere als am Hallplatz

Die versenkbaren Poller in Zweibrücken – im Bild die bislang einzigen am Übergang Rosengartenstraße/Hallplatz – bekommen kräftigeren Nachwuchs. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Nach der tödlichen Amokfahrt von Trier ist im Zweibrücker Stadtrat die Ablehnung weiterer Poller Einstimmigkeit für gleich fünf neue Anlagen gewichen. Die neuen Sperren bieten deutlich mehr Schutz als die bislang einzig vorhandene am Hallplatz. Der Merkur hat nachgefragt, warum diese wichtige Zufahrt nicht aufgerüstet wird.

Jetzt aber gibt es einen massiven Sinneswandel: Der Stadtrat hat sich am Mittwochabend für gleich fünf neue Polleranlagen ausgesprochen, die sogar mehr Geld kosten werden als in der Rosengartenstraße – und das sogar einstimmig.

Der Grund für diese radikale Kehrtwende hat allerdings nichts mit Zweibrücken zu tun. Wenige Tage nach dem Nein des Stadtrats vorigen November zu einem weiteren Poller raste ein Amokfahrer durch die Fußgängerzone von Trier und erfasste dabei in offensichtlich gezieltem Zickzack-Kurs viele Menschen – fünf starben, 24 wurden körperlich teils schwer verletzt, weitere rund 300 erlitten psychische Verletzungen.

Noch in der gleichen Woche kündigte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) an, Kommunen finanziell zu unterstützen, die als Sperren wirksame Poller oder andere Schutzeinrichtungen installieren.

Das Geld war bis dahin für viele Stadträte im hoch verschuldeten Zweibrücken der Knackpunkt gewesen. Doch bei 90 Prozent Zuschuss, die das Innenministerium in Aussicht stellt, sagte kein Stadtrat Nein zu dem Beschlussvorschlag, „die Maßnahme zu beantragen“. (Lediglich bei der Genehmigung der außerplanmäßigen Haushaltsaufwendung gab es eine Gegenstimme von Thomas Eckerlein, CDU, und zwei Enthaltungen aus der AfD).

Installiert werden sollen die Poller an den folgenden Einmündungen zur Fußgängerzone: Alexanderstraße, Einfahrt von der Hauptstraße (Busbahnhof ZOB) auf den Alexanderplatz, Ritterstraße, Mühlstraße und Poststraße.

„Wir haben eine veränderte Situation nach Trier“,begründete Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) den Verwaltungsvorschlag. „Großer Diskussionspunkt waren in der Vergangenheit ja die Kosten – mit dem Zuschuss wird das aber eine tragbare Belastung.“ Die Kosten pro „Hochsicherheitspoller“ betragen laut Verwaltungsvorlage 77 700 Euro, für fünf Anlagen also insgesamt 378 500 Euro. Bei 90 Prozent Förderung muss die Stadt also nur 37 850 Euro zahlen.