Wosnitza bringt Impfzentrums-Wiedereröffnung ins Gespräch : Eine Stunde frieren für die Spritze

Geduldig harrten die Impfwilligen in der Kälte vor dem ehemaligen Impfzentrum im City-Outlet aus. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Ein unerwartet großer Andrang hat am Mittwoch für lange Wartezeiten beim Halt des Impfbusses auf dem Alexanderplatz gesorgt. Vor diesem Hintergrund signalisierte Oberbürgermeister Wosnitza Bereitschaft, das Impfzentrum wieder in Betrieb zu nehmen – sofern die Finanzierung gesichert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadine Lang

Frust und Erleichterung – diese beiden Worte beschreiben wohl am besten die Stimmung, die am Mittwoch am und im ehemaligen Zweibrücker Impfzentrum herrschte. Frust zum einen, weil die Wartezeit mitunter bis zu ein paar Stunden betrug und sich eine lange Schlange bildete, die bei frostiger Kälte bis in die Maxstraße reichte.

Und zum anderen, weil so manche Wartenden frustriert darüber waren, dass sie auf anderem Wege, wie etwa beim Hausarzt, keine zeitnahe Chance auf eine Auffrischungsimpfung sahen. Demnach waren diejenigen, die sich in die lange Schlange einsortierten und am Ende das Gebäude mit einer Impfung verlassen hatten, erleichtert darüber, nun endlich den Impfschutz aufgefrischt zu haben.

Auf einen Blick Die Corona-Lage in der Südwestpfalz Nach aktuellem Stand wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes seit dem Vortag 54 weitere positive Corona-Tests registriert. Sieben davon in Zweibrücken, zwei in Bechhofen sowie jeweils einer in Kleinsteinhausen und Rosenkopf. Von den neuen Fällen waren zuvor zwei Personen aus Pirmasens, eine Person aus Zweibrücken, je eine Person aus den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Hauenstein, Rodalben und Zweibrücken-Land, sowie zwei Personen aus Waldfischbach-Burgalben als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) meldet aktuell die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die vom LUA ermittelten Leitindikatoren: Inzidenzwert 161,2 (Landkreis), 149,3 (Pirmasens) sowie 102,9 (Zweibrücken) als Seismograph, die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz von 3,4 als Schutzwert sowie die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz von 5,62 als Belastungswert. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.

Immerhin fanden die Impfungen selber im Warmen statt und nicht wie zunächst geplant im Impfbus, mit dem das Team des Roten Kreuzes auf den Alexanderplatz gekommen war. „Die Situation heute in Zweibrücken hat mir gezeigt, dass die aktuell bereitgestellten Impfmöglichkeiten in Form von Impfbussen und durch Hausärzte nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken. Es standen Menschen mit Gehhilfen und Rollatoren in der Kälte und warteten auf ihre Impfung, das halte ich auch im Sinne der Impfbereitschaft für bedenklich. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit dem DRK in einer spontanen Aktion dazu entschlossen die Räumlichkeiten des ehemaligen Impfzentrums zu nutzen. Es war eine sehr gute, schnelle und unbürokratische Art der Lösungsfindung“, erklärt Oberbürgermeister Marold Wosnitza den Grund für die Planänderung am frühen Morgen.

Tatsächlich herrschte solch ein großer Andrang über den gesamten Tag, dass das Helferteam des DRK und die drei Ärzte kaum durchatmen konnten. „Wir geben unser bestes und arbeiten unter Hochdruck“, erklärte Rebecca Fess vom DRK. Drei Impfplätze standen zur Verfügung, zu denen jeder nach Registrierung vor Ort und Arztgespräch ganz ohne Termin und Anmeldung früher oder später gelangte. Bis zum verspäteten Feierabend wurden an diesem Tag im Zweibrücker Impfzentrum 508 Menschen geimpft. Darunter Zweibrücker aber auch Menschen aus dem Umland, die anderweitig keine Möglichkeit sahen, sich zeitnah impfen zu lassen.

Den Großteil der Impfungen machten am Mittwoch die sogenannten „Booster-Impfungen“ aus, aber auch Erst- und Zweitimpfungen waren darunter. Obwohl auch der Impfstoff Johnson&Johnson verimpft werden konnte, entschieden sich gestern die meisten für Biontech.

Die lange Schlange vor dem Gebäude setzte sich auch drinnen fort, dann aber wenigstens im Warmen. Foto: Nadine Lang