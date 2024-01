150 Jahre evangelisch-methodistische Gemeinde Sie füllen die Gemeinschaft mit Leben

Die Begegnung in der Gemeinschaft steht für die beiden Methodistinnen im Vordergrund. „Die Gemeinde ist mein Leben, ein ganz wichtiger Bestandteil. Hier bin ich seit 1968, seit ich in Zweibrücken lebe, aktiv. Sie ist mein Zuhause“, beschreibt Annelore Peterseim. Dorothee Beisiegel nickt. Die Tochter des damaligen Pastors kam zwei Jahre zuvor als 14-Jährige in die Rosenstadt. Sie gehörte zu den ersten vier Jugendlichen, die Annelore und Heinz Peterseim in der von ihnen neu ins Leben gerufenen Jugendgruppe betreuten. Wenige Jahre später waren es über 20, die nach Kinderkirche und Jungschar als Jugendliche eine zweite Heimat in der Gemeinde fanden, bis Studium oder Beruf sie in alle Lande verstreute.